Achtervolging eindigt met lekke banden en waarschuwingsschot

Na een waarschuwingsschot heeft de politie vrijdagochtend een 44-jarige carjacker aangehouden. De Rotterdammer had in de nacht van donderdag op vrijdag onder bedreiging van een vuurwapen een auto gestolen van twee slachtoffers op de Veemarktstraat in Rotterdam.

Rond 02:15 uur stapte de man in de auto bij de twee slachtoffers. Hij bedreigde hen met een vuurwapen en eiste geld en hun spullen. Vervolgens joeg hij ze uit de auto en reed weg in de richting van de Goudse Rijweg. De slachtoffers waarschuwden gelijk de politie, die de auto als gestolen in het systeem zette.

Oplettende agenten zagen de auto vrijdagochtend in de richting van Poortugaal rijden en zetten de achtervolging in. De 44-jarige verdachte probeerde nog te vluchten, maar nadat hij twee banden lek had gereden, moest hij de auto wel stilzetten.

Voor de zekerheid vuurde de politie een waarschuwingsschot af, toen gaf de Rotterdammer zijn verzet op. In de auto lag een nepvuurwapen.