Toornstra: "Na zaterdag een streep onder dit seizoen zetten"

Feyenoord snakt naar de afsluiting van het seizoen 2018/2019. Voor het eerst in jaren wordt er geen hoofdprijs gewonnen en is het afdwingen van plek het maximaal haalbare. Jens Toornstra weet dat zaterdag de belangrijkste stap gezet kan worden.

"We kunnen AZ op 7 punten zetten en in deze fase van het seizoen is dat iets wat we heel graag willen," vertelt de middenvelder. "Gemotiveerd moeten we sowieso zijn. Dat was dit seizoen overigens altijd wel het geval, al kwam dat in de resultaten niet tot uiting."

Feyenoord raakte, ondanks een voorsprong van meer dan 10 punten, zelfs de derde plek al kwijt aan de Alkmaarders. Inmiddels is het verschil weer opgelopen tot 4 punten. Toornstra reageert: "We hebben een periode, vooral in uitwedstrijden, veel punten gemorst. En AZ liep toen op ons in, totdat wij even vierde stonden. Daarna was het andersom en zijn zij juist gaan morsen. Dus het schommelt een beetje maar ik hoop dat wij na zaterdag een streep onder dit seizoen kunnen zetten."