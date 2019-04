Schone lei voor Patrick uit Rotterdam Project

De Rotterdamse ex-dakloze Patrick van der Jagt, bekend van het RTL-programma Het Rotterdam Project, is vrij om te gaan en te staan waar hij wil. De rechtbank in Rotterdam besloot vrijdagmiddag dat hij zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Ook hoeft hij geen taakstraf of iets dergelijks uit te voeren. En daarmee is een oude fietsendiefstalzaak uit 2016 afgesloten. "Een enorme opluchting!" aldus Patrick. "Nu kan ik verder met mijn leven".

Patrick - ook bekend als Caveman 010 - heeft volgens justitie én de rechter zijn leven dusdanig gebeterd dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Patrick: "En daarmee heeft de rechter me echt gematst hoor, dus dat is echt te gek. Ik was zó nerveus vanmiddag, nu helemaal blij."

Onder begeleiding van een heel team en presentator Beau van Erven Dorens wist Patrick het afgelopen jaar zijn leven om te gooien. Hij heeft zich aan alle voorwaarden gehouden die de rechter hem eerder oplegde. Hij kickte af, gebruikt geen medicatie, woont op zichzelf, is ondernemer geworden, heeft zijn familie om zich heen en zit in een hulpverleningstraject. "En volgend jaar ga ik zelfs belasting betalen!" riep de ex-verslaafde triomfantelijk tegen de rechter.

Patrick: "Ik had nog nooit eerder met een nuchtere kop voor de rechter gestaan, ik was altijd onder de invloed van die troep. Altijd zoveel negatieve ervaringen! Daarom was ik zeer gespannen. Nu ga ik het vieren! Met een koppie koffie."

Ook Beau van Erven Dorens, de presentator van het programma Het Rotterdam Project, was bij de uitspraak aanwezig. Hij begon al te applaudisseren toen de officier van justitie liet weten dat wat haar betreft Patrick klaar is met zijn straf. De rechter vond dat applaus wat voorbarig en vertelde de enthousiaste presentator semi-streng dat hij nog geen uitspraak had gedaan. Waarna hij het woord richtte tot de inmiddels Bekende Rotterdammer en hem vertelde dat de zaak uit 2016 afgedaan was. En het applaus alsnog kon losbarsten onder het vierkoppig publiek.

Toevallig begint de nieuwe serie over Patricks leven ('Caveman: Patrick is terug') volgende week woensdag op RTL 5. Is het afgesproken werk dat deze zitting precies tijdens de opnames van de laatste aflevering wordt gehouden? Volgens Patrick was dit absoluut niet zo gepland. Maar: "Toeval bestaat niet", grinnikt de Caveman.