'Tientallen jongeren met grensoverschrijdend gedrag worden niet behandeld'

Zeker tientallen jongeren met grensoverschrijdend seksueel of gewelddadig gedrag worden op dit moment niet of niet door de juiste instellingen behandeld. Alleen al in de regio Rotterdam is het aantal jongeren met dergelijk risicovol gedrag dat door forensische specialisten wordt behandeld meer dan gehalveerd. De gemeente Rotterdam komt met een actieplan. Dat meldt de NOS.

Sinds vorig jaar is de jeugdzorg gedecentraliseerd en een taak van de gemeenten. "Er is nu een ongelooflijk ingewikkeld systeem met verschillende manieren van financieren en verschillende regels", zegt regiomanager Erik van Polen van de Waag, een polikliniek voor forensische GGZ.

In de regio Rotterdam behandelde de Waag jaarlijks 180 jongeren met risicovol gedrag. Sinds de stelselwijziging is dat aantal meer dan gehalveerd. "En we weten niet waar die jongeren zijn gebleven. Staan ze op wachtlijsten of worden ze behandeld door instellingen die niet zo gespecialiseerd zijn zoals wij? We weten het niet", zegt Van Polen.

Rechter

Zelfs als een rechter heeft bepaald dat een gespecialiseerde instelling als de Waag een jongere moet behandelen, gebeurt dat niet altijd. "Ik heb inderdaad gehoord over jongeren, bij wie een behandeling in het vonnis is opgenomen als voorwaarde, die niet behandeld worden", beaamt Van Polen.

Volgens Larissa Hoogstede, hoofd behandelzaken van de Waag, zijn er niet alleen in Rotterdam problemen. "We zien het in het hele land. De helft komt met vertraging bij ons terecht en krijgt te laat de juiste zorg. Dat is zorgelijk en onacceptabel voor de samenleving. Het kan leiden tot meer slachtoffers en bovendien is het risico dat jongeren zich in hun probleemgedrag doorontwikkelen en de crisis dus groter wordt", zegt Hoogsteder.

Dit kwam eerder deze week aan licht toen bekend werd dat een groep jongeren rond de Franselaan in Rotterdam-West verantwoordelijk zou zijn voor meerdere groepsverkrachtingen. Tot die groep zouden ook al eerder behandelde jongens behoren.



Geld

Ook geld is een probleem bij de behandeling van jongeren met ernstig grensoverschrijdend gedrag, zegt Hoogsteder. "Bij een aantal gemeenten is het budget al op. Dat betekent dat er moeilijker naar ons wordt doorverwezen. We moeten telkens aantonen dat het om een crisis gaat. Gemeenten onderschatten hoe ingewikkeld het systeem is geworden."

In maart ontkende de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) na vragen door de fractie van Leefbaar Rotterdam nog dat er problemen waren met de hooggespecialiseerde jeugdzorg. Maar vrijdag maakt ze bekend dat er een actieplan komt.

De vijftien samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam kwamen vorig jaar 19 miljoen te kort op het door het rijk beschikbaar gestelde budget. Donderdag is besloten om zelf dit jaar al 10 miljoen extra uit te trekken en minister Hugo de Jonge te vragen het budget te verruimen. Volgens het actieplan moet passende zorg sneller beschikbaar komen en komt er hulp om personeel aan te trekken.

Het krappe budget is wellicht een reden waarom minder jongeren bij de gespecialiseerde jeugdzorg belanden. "Misschien zijn we te scherp aan het sturen", zegt Bokhove zelf.

De wethouder gaat ook onderzoeken waar de risicovolle jongeren zijn gebleven. "We kunnen niet alleen afgaan op de cijfers van de Waag. Dat is maar één aanbieder van deze zorg. Maar we moeten uitzoeken of deze kinderen op de juiste plek zitten en niet tussen wal en schip belanden."

Verbijsterd

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf is 'verbijsterd' over de cijfers van de Waag. "We hebben vorig jaar al aan de bel getrokken na een alarmerend signaal vanuit de instellingen. Toen ontkende de wethouder nog dat er een probleem was. Maar de conclusie is toch dat tientallen zeer gevaarlijke jongeren onbehandeld buiten rond lopen’’, aldus Hoogwerf.

De partij heeft een spoeddebat in de Rotterdamse raad aangevraagd.