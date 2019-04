Rijnmond Staat Stil: Muziek en de aangekondigde dood

This will be the day that I die zong Buddy Holly en stierf al op jonge leeftijd bij een vliegtuigcrash. Net als John Denver. Die had er zelfs een heel liedje aan gewijd: Leaving on a Jet Plane.

Pijnlijk nauwkeurig was het ook bij Jeff Buckley. In Dream Brother vertelde hij over het verdriet van een vader die al op jonge leeftijd het gezin verlaat (lees: Tim Buckley), eindigend met Asleep in the sand with the ocean running over. Hij verdronk niet veel later, in een rivier in Tennessee.

In de categorie famous last words is het meest bijzondere verhaal dat van Jackie Wilson. Hij zong in 1975 in Las Vegas zijn nummer Lonely Teardrops. Tijdens de regel My heart is crying zakte hij op het podium in elkaar, door een hartstilstand. Wilson raakte in coma en stierf negen jaar later.

Vrolijk klinken de nummers Why does it hurt when i Pee van Frank Zappa en The Factory van Warren Zevon. Minder grappig is het als je bedenkt dat Zappa overleed aan prostaatkanker en dat Zevon eveneens stierf aan de kwaal uit zijn liedje: asbest.

Schietpartij

Er is een categorie artiesten waarbij de voortijdige dood niet echt verrast. Menig rapper beschrijft een schietpartij. Tupac spant de kroon. I've been shot an murdered and can't tell you how it happened. Dat was bijna letterlijk wat hem in 1996 overkwam.

Ian Curtis van Joy Division worstelde met epilepsie, podiumangst en depressies, tot hij zich in 1980 verhing. Bijna elk nummer lijkt wel geschreven om op zijn begrafenis te draaien.

Kurt Cobain (Nirvana) zong in Come as you are de strofe No I don't have a gun. Hij schoot zichzelf dood in 1994. Amy Winehouse wilde niet naar Rehab, maar had dat beter wel kunnen doen.

In één geval waren de rollen omgedraaid. David Bowie wist dat hij onderweg was naar gene zijde, zijn fans nog niet. In Lazarus zien we in de clip een stervende man, die vertrekt. Bowie had doelbewust zijn (laatste) boodschap in de muziek verpakt.

Rijnmond Staat Stil op Tweede Paasdag stond in het teken van de aangekondigde dood. Met als paasgedachte: Muziek is de permanente wederopstanding van overleden artiesten.