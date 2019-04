Meervoudig winnaar Zesdaagse Sercu (74) overleden

Patrick Sercu is overleden. De Belgische voormalig wielrenner en olympisch kampioen op de baan werd 74 jaar oud. Hij won in het verleden zes keer de Zesdaagse van Rotterdam.

Sercu wordt gezien als een van de grootste baanrenners van de twintigste eeuw. Hij won meer dan duizend wedstrijden op de piste. Bij de Olympische Spelen van Tokio in 1964 veroverde de Belg goud op de baan bij de kilometer met vliegende start. Tevens pakte hij bij deze discipline de wereldtitel in 1967 en 1969.

Verder was Sercu ook op de weg een sprintkoning. Dertien etappezeges in de Giro d'Italia en zes in de Tour de France staan op zijn palmares. Hij pakte in 1974 de groene trui in de Ronde van Frankrijk.