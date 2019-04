Hoekse campinggasten klaar voor het paasweekend

Na de seizoensschoonmaak even uitrusten.

Lekker luieren in de zon.

Het belooft een zonovergoten paasweekend te worden. Het kwik in de thermometer zal her en der in de regio de 24 graden aantikken. Heerlijk weer voor allerlei buitenactiviteiten, maar ook een mooie gelegenheid om je vakantiehuisje eens goed klaar te maken voor het campingseizoen.