Krabbendam in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet door met Clasie'

FC Rijnmond over Feyenoord-middenvelder Jordy Clasie. Met van links naar rechts: Etienne Verhoeff, Martijn Krabbendam, Sinclair Bischop en Geert den Ouden

Martijn Krabbendam in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet door met Jordy Clasie'

Als het aan Martijn Krabbendam ligt, dan moet Jordy Clasie ook volgend seizoen bij Feyenoord spelen. Volgens de Feyenoord-watcher van Voetbal International komt Clasie, die niet meer de reserve-aanvoerder van de Rotterdammers is, de laatste weken meer in vorm.

"Hij is een goede speler en je ziet dat hij de laatste maanden naar zijn normale niveau gaat', vertelt Krabbendam in FC Rijnmond. "Maar Clasie heeft bij Southampton nog een contract voor één jaar, maar die club heeft ook geen zin om een miljoenen salaris te betalen. Terwijl Southampton weet dat Clasie niet wil en niet aan spelen toe zal komen."

In FC Rijnmond ging het verder ook over de degradatiestrijd van Excelsior. De Kralingers treffen zondagmiddag Willem II in een thuiswedstrijd. Ook kwam Sparta aan bod.

De volledige uitzending van FC Rijnmond, die gepresenteerd werd door Etienne Verhoeff, is later hierboven terug te kijken. Naast Krabbendam schoven ook commentator Sinclair Bischop en analist Geert den Ouden aan.