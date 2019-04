Alternatief scenario ligt klaar voor Hoekse Lijn

De vertraging van de oplevering Hoekse Lijn loopt dusdanig op, dat wordt overwogen om zelfs te gaan rijden als de spoorbeveiliging op het gehele traject nog niet werkt. Op cruciale punten, zoals de overweg op de Deltaweg in Vlaardingen, zou dan moeten worden gewerkt met extra borden, seinen en wellicht verkeersregelaars. Dat meldt de gemeente Rotterdam.

De komende week moet duidelijk worden of de spoorbeveiliging goed genoeg is om met het volledig testen van de metro te beginnen. De projectgroep heeft hoop dat het benodigde certificaat wordt verstrekt. Maar de historie rond de Hoekse Lijn geeft ook voldoende reden om te vrezen voor nog meer vertraging.

De laatste weken, schrijft wethouder Van Gils aan de Rotterdamse raad, is gewerkt aan een alternatief om de metrolijn toch in gebruik te nemen. Vanaf half juli zou de metro dan in een lagere frequentie en met een lagere snelheid van en naar Hoek van Holland kunnen rijden. Op plaatsen waar de beveiliging nog niet optimaal werkt - bij overwegen - zouden er dan extra maatregelen moeten worden genomen om een veilige passage te garanderen.

Vervangend vervoer

De gemeente Vlaardingen weet van het noodscenario. In een verklaring staat: "Elke mogelijkheid om de Hoekse Lijn eerder te laten rijden juichen we toe. Wij vertrouwen erop dat, mocht het lukken om met een aangepaste dienstregeling te gaan rijden, het vervangend vervoer blijft rijden."

Raadslid Bert van Nieuwenhuizen (D66), een intensief volger van het dossier Hoekse Lijn, deelt die mening. "Elke dag dat de metro eerder gaat rijden, is meegenomen. Ik ga er vanuit dat het verantwoord qua veiligheid gebeurt."