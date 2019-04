KNVB verplaatst duels Feyenoord en Excelsior definitief

Feyenoord-Fortuna Sittard eerder dit seizoen. In Limburg speelt Robin van Persie zijn laatste wedstrijd (Bron: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

De voorlaatste speelronde van de eredivisie is definitief verschoven naar woensdag 15 mei. Deze 33e speeldag zou in eerste instantie plaatsvinden op zondag 28 april, maar vanwege het succes van Ajax in de Champions League heeft de KNVB besloten om het competitieschema aan te passen. Alle thuisspelende clubs hebben toestemming gekregen van de lokale autoriteiten.

Dat betekent dat Feyenoord het reguliere eredivisieseizoen zal afsluiten met een uitduel bij Fortuna Sittard. Excelsior werkt de laatste wedstrijd van het seizoen thuis af tegen AZ. De KNVB bereikte donderdag al overeenstemming met de clubs over het initiatief.

Alle duels beginnen die woensdag om 19.30 uur. ,,Wachten tot het weekeinde was geen optie, omdat dan de play-offs in het geding zouden komen'', zegt de KNVB. Ronde 34 is op zondag 12 mei.

De aanpassingen in het competitieschema hebben ook gevolgen voor Sparta, dat in de nacompetitie zal uitkomen. Komende week worden de mogelijke scenario’s voor de play-offs (promotie/degradatie en voor een Europees ticket) in kaart gebracht.