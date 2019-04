Mannen langer vast voor verboden wapenbezit in Numansdorp

Twee mannen uit Ridderkerk en Numansdorp blijven langer in voorarrest, omdat de politie op een boot in de haven van Numansdorp wapens heeft gevonden. Het gaat om een paar vuurwapens en meerdere steek- en slagwapens.

De zaak kwam aan het rollen op 23 maart. Acht jongeren van 14 en 15 jaar waren die avond aan het chillen in de haven van Numansdorp. Ze werden, zegt een vader van de jongens, vervolgens door een 56-jarige man uitgenodigd om op zijn boot een feestje te komen.

"Een van de jongens vertrouwde het echter niet", zegt de vader, die anoniem wenst te blijven. "Hij besloot op het laatste moment om toch niet mee te gaan. Dat vond de man niet leuk."

Volgens de vader zou de man boos zijn geworden, uit de boot een luchtdrukpistool hebben gehaald en in de lucht hebben geschoten. Ook zou hij zijn hond achter de jongens hebben aangestuurd.

De geschrokken jongens meldden hun avontuur bij hun ouders. Na de aangifte van de jongens besloot een team van de politie op zaterdag 30 maart een inval in de woonboot te doen. Daarbij werden de wapens gevonden en een 56-jarige Numansdorper en een 60-jarige Ridderkerker aangehouden.

Ziek

De vader van een van de jongens zegt van de politie te hebben vernomen dat de Numansdorper eerder al in Rotterdam is aangehouden voor verboden wapenbezit. Ook zou de man na zijn aanhouding ziek zijn geworden tijdens zijn voorarrest en in een ziekenhuis zijn opgenomen.

De Numansdorper heeft ook een oorlogstrauma en een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De hond die hij achter de jongens aanstuurde, was zijn hulphond. De hond, Bam Bam, wordt nog altijd vermist.



De ouders van de jongens zijn geschrokken van het incident en de geschiedenis van de verdachte. De gemeente Hoeksche Waard zegt te overleggen met justitie over hoe de man - mocht hij vrijkomen - 'op een verantwoorde manier kan terugkeren in de samenleving'.