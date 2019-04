'Park bij Euromast blijft intact bij bouw huizen Parkhaven'

Wethouder Kurvers maakte gisteren bekend dat er plannen zijn om aan de Parkhaven een nieuwe woonwijk te bouwen. Er wordt nu gedacht aan appartementencomplexen van ongeveer tien etages hoog aan beide zijden van de Euromast.

Bij het park, niet erin

De gebouwen staan wel dichtbij het Park, maar er niet in, zo verzekert Job van Zomeren: ”Je hebt heel snel het idee, dat je in het park bouwt. Maar totdat je gaat kijken waar de grens loopt van het park. Die grens ligt aan de ingang van de Maastunnel. Dus de tunnelbak van de Maastunnel scheidt eigenlijk het park van de kade bij Parkhaven. Op het moment dat je dus daar bouwt, bouw je dus niet in het park”.

Voor de plannenmakers was het niet aantasten van het park een belangrijk uitgangspunt. Daarom zijn de gebouwen qua hoogte ook zo ontworpen, dat de sfeer in het park niet verandert. Ook de Euromast blijft vrij staan.

Inspraak

Ondernemers rond de Euromast zeggen zich overvallen te voelen door de plannen. Ze hadden het liever eerder gehoord. Nu ontdekken ze het in de media. Maar de ontwikkelaars zeggen dat eerst toestemming van de gemeente nodig was om überhaupt het onderzoek van de haalbaarheid van de plannen te kunnen starten. Nu gaan de gesprekken met omwonenden en bedrijven in de buurt beginnen. Er is nog niets in beton gegoten.

Van Zomeren van ERA Contour: “Wij zullen ongetwijfeld dingen over het hoofd zien. Wij willen daarom heel graag de participatie gaan opstarten en kijken hoe we dit plan nog beter kunnen maken met de hulp van de mensen en bedrijven in de buurt".

Die gesprekken starten de komende tijd. De ingewonnen informatie zal verwerkt worden in de plannen. Verwacht wordt dat rond de zomervakantie het haalbaarheidsonderzoek klaar is. Dan moet duidelijk zijn of het plan er überhaupt kan komen.