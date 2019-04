Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 19 april

Deze aflevering blikken we terug op The Passion in Dordrecht. Ruim 20 duizend mensen kwamen naar het centrum van Dordrecht om het live-spektakel mee te maken.

Ook waren we bij de emotionele bewonersbijeenkomst over de fatale brand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid. En verslaggever Sjoerd ging naar een camping in Hoek van Holland om te kijken of campinggasten hun vakantiehuisje al een beetje op orde aan het maken waren voor de aanstaande zomer.