FC Dordrecht in doelpuntrijk duel niet langs RKC Waalwijk

FC Dordrecht en RKC Waalwijk vermaakten vrijdagavond in het Mandemakers Stadion de neutrale toeschouwer. De wedstrijd in de eerste divisie kende uiteindelijk geen winnaar (4-4).

RKC Waalwijk begon stormachtig aan de eerste helft. FC Dordrecht kreeg echter de beste kansen. Zo kregen Oussama Zamouri en Joël Zwarts grote mogelijkheden om de score namens de gasten te openen. Dat deed Crysencio Summerville uiteindelijk wel. Hij strafte zwak keeperswerk van RKC Waalwijk-doelman Kees Heemskerk in de rebound af (0-1).

Maar in de tweede helft gebeurde het meeste spektakel bij RKC Waalwijk-FC Dordrecht. De thuisploeg poetste via goals van oud-Spartanen Mario Bilate en Stijn Spierings de 1-0 achterstand weg en kwam zo op 2-1. Vervolgens nam FC Dordrecht halverwege de tweede helft weer het initiatief in handen en was het tweemaal trefzeker via Joël Zwarts.

Nadat Jeremy Cijntje, die zijn eerste minuten maakte sinds zijn blessure, de 2-4 had gescoord, leek de wedstrijd in de tas voor FC Dordrecht. Maar RKC knokte zich sterk terug. Tien minuten voor tijd was voormalig Excelsior-speler Darren Maatsen trefzeker (3-4). In de tweede minuut van de blessuretijd scoorde oud-Spartaan Roland Bergkamp de 4-4, waardoor FC Dordrecht in een zeer vermakelijk slechts een punt overhield.

RKC Waalwijk - FC Dordrecht 4-4 (0-1)

35' 0-1 Crysencio Summerville

51' 1-1 Mario Bilate

56' 2-1 Stijn Spierings

67' 2-2 Joël Zwarts

71' 2-3 Joël Zwarts

78' 2-4 Jeremy Cijntje

80' 3-4 Darren Maatsen

90+2' 4-4 Roland Bergkamp

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Green; Kok, Schuurman (81' Breukers), Smith; Summerville (58' Cijntje), Zwarts, Zamouri (58' Power)