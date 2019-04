Sparta zonder al te veel moeite voorbij Helmond Sport

De mannen van trainer Henk Fraser hadden in de eerste helft weinig moeite met de nummer negentien van de eerste divisie. Al duurde het bijna een kwartier totdat Sparta de score opende. Abdou Harroui tikte na veertien minuten de 1-0 binnen. Lars Veldwijk was attent om in de 23e minuut de 2-0 voor Sparta te maken. Helmond Sport had in aanvallend opzicht niets in te brengen.

Ook na de rust hoefde Sparta zich nauwelijks in te spannen, maar het duurde wel even totdat de thuisploeg weer tot scoren kwam. Pas in de 81e minuut maakte Lars Veldwijk de 3-0. Het doelpunt van Juul Respen voor Helmond Sport was slechts voor de statistieken (3-1).

Sparta - Helmond Sport 3-1 (2-0)

14' 1-0 Abdou Harroui

22' 2-0 Lars Veldwijk

81' 3-0 Lars Veldwijk

88' 3-1 Juul Respen

Opstelling Sparta: Coremans; Dabo, Wuytens, Vriends, Abels, Auassar (56' Drenthe); Harroui, D. Duarte (82' Breinburg), L. Duarte; Veldwijk, Ache (62' Dervisoglu)