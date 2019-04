Nacompetitie bepaalt de toekomst van Veldwijk bij Sparta

Lars Veldwijk was vrijdag tegen Helmond Sport met zijn twee treffers belangrijk voor Sparta (3-1) en kwam daarmee tot 21 competitiedoelpunten. Hij weet dat Sparta pas in de nacompetitie moet vlammen, al is het maar dat deze play-offs ook de toekomst van Veldwijk bij de Kasteelclub gaan beïnvloeden.