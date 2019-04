Feyenoord klopt AZ en verzekert zich officieus van plek drie

In een goed gevulde Kuip heeft Feyenoord zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de derde plek. Na een achterstand bij rust boog Feyenoord de score in de tweede helft overtuigend om naar een 2-1 overwinning. Hierdoor zijn de Rotterdammers nagenoeg niet meer in te halen door AZ, dat nu volgt op zeven punten.

AZ begon goed in De Kuip, waarna Feyenoord het initiatief langzamerhand overnam. De Rotterdammers kregen een paar goede mogelijkheden om de score te openen na ongeveer een halfuur spelen, waar Marco Bizot een paar keer uitstekend ingreep en daarmee een Rotterdamse openingstreffer voorkwam. Tien minuten voor rust lag opeens de Alkmaarse goal in het net.

Uit een scherpe voorzet van Adam Maher werkte gelegenheidsspits Mats Seuntjens met het achterwerk de 0-1 binnen. Feyenoord kwam deze achterstand voor rust niet meer te boven en moest in het tweede bedrijf op jacht naar de gelijkmaker.

Sterke tweede helft

Die viel al na een paar minuten, linksback Tyrell Malacia schoot vanaf de rand van de zestien de bal met buitenkant links overtuigend in de hoek. Het was het startsignaal voor een sterke fase van Feyenoord, waarin de volgende Rotterdamse treffer niet lang uit kon blijven. Enige minpunt deze fase was het ogenschijnlijk zwaar geblesseerd uitvallen van Cuco Martina.

Zijn vervanger Jeremiah St. Juste was ruim twintig minuten voor tijd belangrijk met een uitstekende voorzet op aanvoerder Robin van Persie. De spits werkte de bal beheerst binnen in de verre hoek en bracht Feyenoord daarmee de terechte voorsprong. In het restant van de wedstrijd behielden de Rotterdammers het overwicht, en was het eigenlijk alleen in de laatste minuten nog even billenknijpen voor Feyenoord.

"Er zit genoeg kwaliteit in ons team en dat moeten we in elke wedstrijd laten zien, niet alleen in de topwedstrijden", vertelt linksback Tyrell Malacia, die ook terugblikt op zijn fraaie treffer. "Ik denk dat die in Venlo voor mij mooier was, want die was voor mijn opa. Deze was natuurlijk ook voor mijn familie."

Ook invaller Jeremiah St. Juste was met een assist belangrijk voor Feyenoord. "Ik kwam erin om dynamiek te brengen en dat heb ik gedaan", vertelt de verdediger. "Natuurlijk is dit resultaat een opluchting, maar je moet er gewoon vanuit gaan en dat hebben we ook gedaan."

Bekijk hierboven de gehele interviews van verslaggever Sinclair Bischop met Tyrell Malacia en Jeremiah St. Juste.



Opstelling Feyenoord

Vermeer; Martina (59' St. Juste), Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie (84' Ayoub), Larsson (88' Van der Heijden).

Scoreverloop

36' Mats Seuntjens 0-1

51' Tyrell Malacia 1-1

68' Robin van Persie 2-1