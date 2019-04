Sleepboten Svitzer voor vierde keer aan de kant in strijd om loonsverhoging

De sleepboten van Svitzer, zes in Amsterdam en één in Rotterdam, loodsen grote schepen de haven in. Door de staking wordt scheepvaartverkeer vertraging op.

Het conflict gaat met name om loonsverhoging. 2014 was een stormachtig jaar voor het sleepbedrijf, werknemers zijn toen gemiddeld 8,5 uur per week meer gaan werken voor hetzelfde loon: 48,8 uur met een contract van 40 uur per week. Die uren werken ze nog steeds, maar zonder dat de lonen zijn aangepast nu de golven weer zijn gaan liggen. Die aanpassing eist de bemanning nu.

"We willen een 4-jarig cao, met 4 procent loonsverhoging per jaar", legt Asmae Hajjari van FNV Havens uit. "Ik kom weinig werknemers tegen die een dergelijk offer brengen aan het bedrijf. Ze krijgen totaal geen erkenning of waardering. Ze zijn kwaad en snappen de houding van de werkgever niet."

De onderhandelingen zijn bezig, maar volgens FNV wil Svitzer niet verder gaan dan een verhoging van 2 procent per jaar.

"Het is mooi werk, maar wij moeten ook aan onszelf denken", zegt Niels Snijder, kapitein bij Svitzer. "We hebben Svitzer in vijf jaar tijd een heel jaarsalaris per werknemer bespaard, terwijl onze eigen verdiensten niet stegen."

Bij de vorige staking maakte de bemanning van de sleepboten zich nuttig door een deel van de vaarroute schoon te maken.