Toch poging wereldrecord confetti-schieten bij Kingsland Festival Rotterdam

Het dance-festival verwacht ongeveer zesduizend bezoekers die allemaal een confettischieter in handen zullen krijgen. De bedoeling is dat die om 18:45 uur onder leiding van dj Afrojack zullen worden afgeschoten, om zo het record te verbreken dat vorig jaar is gevestigd op het Kingsland Festival in Groningen.

Niet iedereen is daar enthousiast over: zorgen zijn er onder meer over het opruimen van de confetti en de gevolgen voor de omgeving - het festival wordt vlakbij Ahoy en het Zuiderpark gehouden.

De Partij voor de Dieren heeft er raadsvragen over gesteld in de gemeenteraad. Ook GroenLinks is geen voorstander.

Duco Verhaar, projectleider Kingsland Festival van 4pmentertainment verzekert dat die zorgen niet nodig zijn. "Ik kan me de zorgen redelijk voorstellen, maar wij hebben ervaring met recordpogingen confetti-schieten. Dat hebben we vorig jaar in Groningen bij Kingsland ook gedaan. Onze confettischieters schieten maar maximaal vijftig centimeter omhoog. Tussen het Zuiderpark en waar het gaat plaatsvinden zit nog heel veel ruimte. Dat was in Groningen ook en daar stond de wind de verkeerde kant op, maar er is nauwelijks tot geen confetti buiten het terrein beland. Ook toen hebben we met de gemeente contact gehad en een schoonmaakplan opgesteld. Dat is goed gekomen, zonder ook maar een enkele klacht van de gemeente achteraf."

Dit jaar zegt Duco ook contact te hebben gehad met de gemeente Rotterdam. Er is weer een schoonmaakplan opgesteld. De schoonmaak wordt door een professionele partij voor hun rekening genomen. "We hebben geen enkele zorg dat het mis kan gaan."

Het plan is dat dj Afrojack gaat aftellen. Het publiek bij de mainstage krijgt confettipoppers. Tussen 18:45 en 19:00 uur gaan de poppers af.