Klimaatdemonstraties in Rotterdam

Rotterdam is dit weekend het toneel van meerdere demonstraties. Twee ervan zijn gericht op klimaatverandering.

Vanwege de demonstraties is er sprake van verkeersomleiding bij de Karel Doormanstraat.



Klimaat

Een van de twee is georganiseerd door Laila (12) en Robin (11) uit Rotterdam. Deze gaat van start vanaf het Heemraadsplein om 13:00 uur. Zij vinden dat mensen nu nog niet genoeg doen.

Een andere mars wordt gehouden door Extinction Rebellion , een groep die afgeleid is van een protestgroep in Engeland. Deze 'rouwstoet' zoals zij de demonstratiemars noemen, vertrekt vanaf Park Pompenburg via de Mariniersweg en Blaak naar het Churchillplein.

Het klimaat is een onderwerp waar vaker voor gedemonstreerd wordt. Begin maart was er nog een grote, landelijke manifestatie waar flink wat regiogenoten naartoe zijn gegaan.

Scholieren gingen begin februari al richting Den Haag voor een protest, daar was onder meer de 15-jarige Haroen uit Rotterdam bij.

Dierproeven

Ook de organisatie Animal Rights houdt een protestmars, om te protesteren tegen dierproeven. Zij starten om 12:00 uur op het Weena tegenover het centraal station en vertrekken dan richting de Westzeedijk, voor het Erasmus MC.