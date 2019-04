Mogelijk stankoverlast door paasvuren

De traditionele paasvuren die in het oosten van Nederland ontstoken worden, kunnen dit weekend voor stankoverlast zorgen in deze regio. Dat komt door de verwachte oostenwind. Het kan in onze regio ruiken als een soort verbrand plastic.

Dat meldt de milieudienst Rijnmond.

De paasvuren branden dit weekend in de Achterhoek, op de Veluwe, in Twente en in het grensgebied op eerste of tweede Paasdag. In Duitsland worden ook zaterdagavond al paasvuren ontstoken.

De verwachting is dat er dit weekend een oostenwind staat die over het westen trekt. Ook voorspelt het KNMI een zogeheten inversielaag in de lucht. Door deze laag kan de lucht niet makkelijk weg en blijft de lucht hangen.

DCMR kan er verder niet veel aan doen: de meldingen doorgeven kan wel, maar meer dan deze doorspelen aan de betrokken overheidsdiensten is niet mogelijk.

Dit jaar zijn het mogelijk wel minder paasvuren dan voorgaande jaren, vanwege de droogte. Daardoor zijn paasvuren afgelast of is de stapelhoogte beperkt.