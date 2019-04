FC Dordrecht tijdens open dag tegen Norwich City

FC Dordrecht en Norwich City hebben sinds dit seizoen een samenwerkingsverband. Zo werden Savvas Mourgos en Simon Power vanuit Engeland in Dordrecht gestald om wedstrijdervaring op te doen. Momenteel is Norwich City actief in de Championship, het op één na hoogste niveau van Engeland. De club staat bovenaan en is op weg naar de Premier League.

Tijdens de open dag van FC Dordrecht zal ook de selectie van de eerstedivisionist worden voorgesteld.