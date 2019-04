Politiek010: Armoedeaanpak en wonen naast de Euromast

Deze week in Politiek010 aandacht voor een plan van projectontwikkelaars om 700 woningen naast de Euromast te bouwen. De verantwoordelijk wethouder Kurvers is enthousiast: "We hadden zelf nog geen plan voor dit gebied, maar ik ben blij met dit initiatief."

En één op de vijf kinderen in Rotterdam groeit op in armoede, dat wil wethouder Grauss van armoedebestrijding nu echt gaan aanpakken. "We gaan 500 gezinnen in Rotterdam-Zuid en Rotterdam-West intensief begeleiden, meerdere jaren lang, om ze echt uit die armoede te krijgen."

Die lange adem is volgens Grauss nodig, omdat veelal alleenstaande ouders de tijd te geven hun leven weer op de rit te krijgen. "Ze moeten uit die overlevingsstand en weer echt gaan bouwen aan een toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor die kinderen."

Margreet Doorzon had zelf last van schulden en herkent het verhaal van de wethouder. "Goede begeleiding is belangrijk. Iemand bij de gemeente die je vertrouwt en waar je echt je problemen kwijt kunt, die drempel is nu vaak nog te hoog."