Staat de tijd stil in een zwart gat?

De Rijnmond Leesclub las Een Onberispelijke Man van Jane Gardam, Olivier van Nooten was onze dichter in één minuut, en de vragen gingen over van alles, van zwarte gaten tot sushi!

Is er een wetenschapper in de zaal?

Siep Wijssenbeek kwam met een vraag waar we heel hard over moesten nadenken. Een zwart gat, zoals laatst op beeld is vastgelegd, verdwijnt ook licht. Maar betekent dat dan ook dat de tijd daar stilstaat?

Begrijpt u mij?

Jeannette Netty Wessels vroeg via Facebook: Is gebarentaal internationaal, of heeft elke taal zijn eigen gebaren?

In vogelvlucht

Ton van Schrieck uit Delfshaven vroeg zich af hoe een vogeltelling in z'n werk gaat. Met olifanten is dat nog wel te doen, maar vogels, da's toch een stuk lastiger?

Een treffende vraag

Miranda de Groot wilde graag weten wie bowling heeft bedacht.

Ten minste houdbaar tot...

Mario v/d Velden uit Hillegersberg belde om te vragen hoe lang videobanden goed blijven.

Met of zonder stokjes?

Maxime Laagwater vroeg: Wordt sushi zoals wij het kennen net zo gegeten in Japan?

Een lang(zaam) spoor

Mevrouw Bijtenhoorn belde om te vragen waarom een naaktslak zo'n slijmspoor achterlaat bij het voortbewegen.

Make up your mind

Rosalie de Hart vroeg: Waar komt mascara vandaan?

Koffietijd

Stefan de Lent roerde eens in zijn koffie en vroeg: Waarom verandert de toon van een kopje als je erin roert?