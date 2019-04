Amateurvoetbal: ASWH haalt flink uit bij hekkensluiter

In de derde divisie heeft ASWH zaterdagmiddag een grote uitzege geboekt. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht won met 0-7 op bezoek bij hekkensluiter De Dijk uit Amsterdam. Ismail Yildirim was de gevierde man aan de kant van ASWH, met vier treffers.

Ook SteDoCo boekte een ruime zege in de derde divisie. Het team uit Hoornaar won op eigen terrein met 4-1 van nummer vijf Harkemase Boys, waardoor SteDoCo nu zevende staat met 49 punten. ASWH staat daar kort achter op plaats negen, met 46 punten.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis deed wederom uitstekende zaken in de tweede divisie. De formatie van trainer Dogan Corneille won op eigen veld met 4-0 van Scheveningen en staat daarmee sterker op de derde plaats.

Directe concurrent Katwijk liet namelijk punten liggen in Barendrecht. De formatie van trainer Jack van den Berg hield de nummer vier van de competitie op 1-1, en komt daarmee een puntje dichter bij nummer zeventien Jong Almere City. Met nog vier duels te gaan in de tweede divisie, is Barendrecht nog altijd hekkensluiter met nu negentien punten.

Op het Kasteel wist Jong Sparta tegen VVSB een achterstand om te buigen naar een 2-1 overwinning. Abdulsamed Abdullahi schoot Sparta met een individuele actie naar de winst in de laatste minuut van de reguliere speeltijd.

Hoofdklasse A

In de hoofdklasse A deed Sportclub Feyenoord goede zaken in de strijd om plek drie. De Rotterdammers wonnen zelf op eigen veld met 4-1 van FC 's-Gravenzande, en zagen concurrent Zwaluwen doelpuntloos gelijkspelen bij regiogenoot Capelle. Hierdoor heeft SC Feyenoord nu een voorsprong van drie punten op nummer vier Zwaluwen.

Overige uitslagen hoofdklasse A:

Jodan Boys - XerxesDZB 7-2

Nootdorp - Smitshoek 3-0

RKAV Volendam - Spijkenisse 6-0