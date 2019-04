Van Bronckhorst ziet sterke tweede helft tegen AZ: 'Zetten ze goed vast met alles wat ik wil zien'

Feyenoord boekte zaterdagavond een belangrijke 2-1 zege op AZ, waarmee de Rotterdammers zich officieus verzekerden van de derde plaats in de Eredivisie. Trainer Giovanni van Bronckhorst was vooral te spreken over de tweede helft, waarin Feyenoord de zege naar zich toe trok.

"We hebben ons een geweldige uitgangspositie gegeven om de derde plek definitief te pakken". vertelt 'Gio'. "Met name de tweede helft was goed, we zetten AZ goed vast met alles wat ik wil zien. In die fase lieten we de wedstrijd kantelen en pakten we verdient de overwinning."

Van Bronckhorst genoot ook van de fraaie gelijkmaker van linksback Tyrell Malacia. "Hij raakt die bal op techniek en hij gaat onhoudbaar binnen. Daar werken wij bewust aan bij de spelers en zeker niet alleen bij aanvallers, als back bijvoorbeeld kom je ook vaak in kansrijke schietpositie."

Over Cuco Martina had de coach van Feyenoord nog geen nieuws. De rechtsback moest het veld verlaten met een ogenschijnlijk zware enkelblessure. "Hij zat in het ijs na de wedstrijd en op dit moment kan ik daar nog niks over zeggen. We zullen de komende dagen kijken hoe ernstig het is", besluit Van Bronckhorst.

