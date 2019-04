Rode Kruis opent website ikbenveilig.nl na aanslagen Sri Lanka

Op Sri Lanka waren zondag zes explosies, in drie kerken en in drie luxe hotels. Daarbij zijn al zeker 160 mensen om het leven gekomen en zijn honderden mensen gewond geraakt. Rond 10:30 uur Nederlandse tijd is daar nog een zevende explosie bij gekomen, in de buurt van een dierentuin. Een half uur later is melding gemaakt van een achtste explosie.

Nederlanders

Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens persbureau AFP ook Nederlanders. Om hoeveel mensen het gaat en waar zij vandaan komen, is nog niet duidelijk. Reisorganisaties Thomas Cook en TUI melden dat er geen Nederlanders die via hen geboekt hebben bij de aanslagen betrokken zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt de situatie op het eiland nauwlettend te volgen. Inmiddels is het reisadvies aangepast.

Mensen die op Sri Lanka zijn, wordt geadviseerd de omgeving van de aanslagen te mijden en de instructies van de plaatselijke autoriteiten op te volgen. Ook wordt Nederlanders aangeraden contact te houden met hun reisorganisatie, ook wanneer ze binnenkort een reis naar Sri Lanka op de planning hebben staan.

De autoriteiten in Sri Lanka zouden de toegang tot de belangrijkste sociale media in het land hebben geblokkeerd. Het zou gaan om WhatsApp en Facebook. De blokkade lijkt nog niet geheel te werken omdat veel berichten nog doorkomen, meldt de NOS.