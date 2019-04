Grote brand in Waalhaven Rotterdam

Aan de Willingestraat in de Rotterdamse Waalhaven woedt zondagmiddag een grote brand. Uit een bedrijfspand kwam zwarte rook, die in de wijde omgeving te zien was. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Om wat voor bedrijf het precies gaat, is nog niet duidelijk. De brandweer is met meerdere wagens onderweg om de brand te blussen. Daarbij speelt mee dat het zondag een warme dag is. "Een inzet bij warme temperatuur is fysiek zwaar", laat de brandweer weten.

Het droneteam van de brandweer en een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam zijn ook opgeroepen.

Rond 12:30 uur is de rookontwikkeling afgenomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Volgens agenten ter plaatse zijn er geen gewonden gevallen.