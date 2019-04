'Dat deze instellingen de jongeren niet zien, betekent niet dat wij ze niet zien'

“We kunnen niet uitsluiten dat probleemjongeren van de radar verdwijnen, maar we doen er alles aan." Dat zei de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove (Jeugd) zondagochtend in het tv-programma Buitenhof over de problemen in de jeugdzorg. Zorginstellingen en rechters zeggen dat zeker tientallen jongeren met seksueel grensoverschrijdend of gewelddadig gedrag niet behandeld worden.

Sinds vorig jaar is de jeugdzorg gedecentraliseerd en een taak van de gemeenten. Onder meer De Waag in Rotterdam, een polikliniek voor forensische GGZ, zegt sinds die stelselwijziging ruim de helft minder jongeren te behandelen. Ook GGZ-organisatie De Viersprong in Rotterdam zag een flinke daling.



"Dat deze instellingen de jongeren niet zien, betekent niet dat wíj ze niet zien", zegt Bokhove. "De problemen van deze jongeren hangen vaak samen met andere problemen, dus ze worden gezien door aanbieders die bredere zorg bieden dan alleen deze hooggespecialiseerde zorg. Die zorg wordt op een andere plek geleverd." Ze vertelde niet welke instellingen dit dan zijn.

[tweet:https://twitter.com/Buitenhoftv/status/1119911082813009920?s=19]

"Ook kunnen we bij problemen altijd onze discretionaire bevoegdheid inzetten om toch extra zorg in te kopen", zegt de wethouder die donderdag bekendmaakte 10 miljoen extra vrij te maken om de problemen het hoofd te bieden. Leefbaar Rotterdam heeft een spoeddebat aangevraagd over de kwestie.

[tweet:https://twitter.com/Buitenhoftv/status/1119910638455861249?s=19]