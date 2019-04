El Hamdaoui bezorgt Excelsior laat een punt tegen Willem II: Tapia scoort afstandsknal

Excelsior heeft zondag de thuiswedstrijd tegen Willem II met 1-1 gelijkgespeeld. Het doelpunt voor de Tilburgers werd in de eerste helft gemaakt door Feyenoord-huurling Renato Tapia, Mounir El Hamdaoui maakte in de blessuretijd nog gelijk namens Excelsior.

Na iets langer dan tien minuten voetbal kregen de ploegen pas hun eerste kansen. Ryan Koolwijk kreeg op aangeven van Ali Messaoud een schotkans, maar zijn inzet ging over.

Willem II kreeg op zijn beurt een kans door balverlies van Jerdy Schouten. Marios Vrousai ging op het doel af van Alessandro Damen, maar schoot vervolgens in de handen van diezelfde doelman.

Even later was het wel raak voor Willem II. Feyenoord-huurling Renato Tapia schoot van afstand via de paal geweldig binnen: 0-1. Voor rust was het vooral Willem II dat voetbalde en kansen kreeg. Maar de schade bleef voor Excelsior nog beperkt. De ploegen gingen met 0-1 rusten.

Na rust werd Excelsior wat feller en kreeg het wat meer mogelijkheden. Een heerlijke solo van Marcus Edwards leverde bijvoorbeeld bijna een goal op, net als een schietkans van Mounir El Hamdaoui. Jurgen Mattheij kopte namens Excelsior ook nog over én een treffer van El Hamdaoui werd afgekeurd.

Een paar minuten voor tijd kreeg Willem II nog een strafschop, vanwege een vermeende handsbal van Hervé Matthys. Maar na tussenkomst van de VAR werd de strafschop toch niet toegekend.

In de laatste minuten kon Excelsior tóch nog de gelijkmaker forceren. Een goede bal van Jeffry Fortes belandde uiteindelijk voor de voeten van Mounir El Hamdaoui. Hij schoot vervolgens beheerst binnen.

Door het gelijkspel staat Excelsior nu op de zestiende plek in de eredivisie. De Kralingers verzamelden tot nu toe 27 punten. Nummer vijftien Fortuna Sittard heeft een voorsprong van vier punten.

Scoreverloop

0-1 16' Renato Tapia

1-1 90' Mounir El Hamdaoui