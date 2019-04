Ricardo Moniz na Excelsior-Willem II (1-1): 'Het is nog te verkrampt'

"We hebben de flow uit de ArenA niet meegenomen. Willem II was beter in de eerste helft; er moet druk op Tapia zijn. Maar in de tweede helft hebben we Willem II totaal op hun eigen helft vastgezet. Dat is wel de verdienste van de ploeg."

Moniz zag in de eerste helft verlamming bij zijn ploeg. "Of angst. De eerste bal van Hervé (Matthys) en Jurgen (Mattheij) ging mis; we speelden zo hun middenveld in. En we hebben één kans gecreëerd via Ali (Messaoud), hij ging alleen op de keeper af. Maar dat had ook geflatteerd geweest."

