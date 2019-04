Lucinda Brand onderuit tijdens Amstel Gold Race: 'Ze namen me vol mee'

Lucinda Brand onderuit in Amstel Gold Race: 'Ze namen me vol mee'

"Het begon allemaal rustig en kalm en daarna brak het heel vroeg open", zegt Brand tegenover RTV Rijnmond.

"Daar waren we met alle favorieten weg. Ik vond het wel jammer dat ik wat geïsoleerd was. Maar ik voelde me goed, dus ik had er wel vertrouwen in. Uiteindelijk komt het peloton wel een beetje terug en wordt er nog een beetje gemixt. Maar ik bleef goed vooraan zitten.

Ik kon op de Cauberg weer mee met de eerste groep. Maar de één na laatste keer dat ik de Cauber opdraai vallen ze en nemen ze me vol mee. Dan wordt het heel lastig en moet je van ver terugkomen. Ik sluit nog aan, maar lopen de benen vol. Dat is teleurstellend want ik voel me altijd wel thuis in Limburg."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Lucinda Brand.