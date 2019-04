Tientallen woningen Zwijndrecht zonder water

De plek waar het lek is ontstaan. Foto: Jordy Nijenhuis

Meer dan tachtig woningen in Zwijndrecht zitten zondagmiddag zonder water. Een kapotte afsluiter van een waterleiding is de oorzaak, laat een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Oasen weten.

In de omgeving van de Mauvestraat zijn afgelopen week saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Waarschijnlijk is toen de afsluiter geraakt en is daarbij nu een lek ontstaan.

Om 16:00 uur zitten 84 huizen in de Mauvestraat, Mesdaglaan, Breitnerstraat, Van Goghstraat en Jacob Marisstraat zonder water. Monteurs zijn aanwezig om het lek al dan niet tijdelijk te repareren.

Oasen verwacht dat iedereen rond 19:00 uur weer water heeft. Het drinkwaterbedrijf heeft geen watertappunten in de omgeving geplaatst.