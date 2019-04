Slaap, kindje, slaap...

Een man is zaterdagavond laat in slaap gevallen op een stoep in Rockanje. Handhavers van de gemeente Westvoorne zagen hem liggen.

In Rockanje was zaterdagavond de afsluitende avond van het festival Rockanje Live. Of de feestganger daar vandaan kwam voor hij op de stoep in slaap viel, is niet duidelijk.

"Voor zijn veiligheid hebben we maar wat pionnetjes om zijn ó zo comfortabele bed heen gezet", zeggen de handhavers. Ze melden dat hij inmiddels in zijn eigen bed zijn roes ligt uit te slapen. Het is niet duidelijk hoelang hij op de tegels heeft geslapen.