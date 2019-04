Journalisten over seizoen Feyenoord: 'Derde plek maximaal haalbare; achterstand te groot'

Mario Been en Pierre van Hooijdonk over de situatie bij Feyenoord: 'Pas op de plaats maken'

Bart Vlietstra over Feyenoord: 'Het is aan Stam om het stabieler te maken'

Feyenoord haalde zaterdag de derde plaats zo goed als zeker binnen. AZ werd met 2-1 verslagen in de eigen Kuip. Maar zat er dit seizoen niet meer in? Of was de derde plaats het maximaal haalbare in Rotterdam-Zuid?

Mikos Gouka van het AD vindt dat er dit seizoen niet meer in zat. "Als je de achterstand in de competitie ziet, hebben ze het maximale eruit gehaald. De achterstand is natuurlijk wel veel te groot, maar als je de achterstand halveert, sta je nog steeds derde.

De rest van Nederland is niet instaat om een heel slecht seizoen van Feyenoord af te straffen, dus was dit het maximale."

Feyenoord kan ook wat Ajax deed

Gouka denkt wel dat de kloof tussen Ajax en PSV ooit gedicht kan worden. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar Ajax. Die hebben dan wel spelers gehaald van formaat, maar ze hebben ook top-jeugdspelers. Feyenoord kan ook de Frenkie de Jong's uit de regio hierheen halen en hopen dat ze doorbreken.

Twee jaar geleden was dat ook zo. En als je kijkt naar Ajax: die verkopen De Ligt en Pierie komt op die plek te spelen. Dat is ook een teruggang in kwaliteit. Alleen Feyenoord moet wel klaar zijn, nu is er een soort machtsvacuüm en gebeurt er niks binnen de club. Het is te hopen voor Jaap Stam dat hij met een voltallige selectie aan de slag kan."

Immense achterstand

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop vindt het vooral raar dat Feyenoord het in de toppers wél liet zien. "Ze kunnen inderdaad wel een hoog niveau aantikken. Als je optelt waar Feyenoord het verspeeld heeft, is het echt zonde.

Ik denk wel dat Feyenoord op de derde plaats hoort, maar dat de achterstand met Ajax en PSV niet zo groot hoort te zijn."

Het Feyenoord van 2018-2019 had twee gezichten. "Ze kunnen met 4-0 van Trencin en met 2-0 van De Graafschap verliezen en met 6-2 winnen van Ajax. Dat zijn uitersten die helemaal niet passen bij Feyenoord en deze selectie."

Stam moet het stabieler maken

Volkskrant-journalist Bart Vlietstra voegt daar aan toe: "Het blijft verbazingwekkend wat ze kunnen brengen tegen de beste clubs. Dat is best wel vaak op topniveau, en tegen de mindere clubs valt het veel te vaak tegen.

Het is aan Stam om het allemaal iets stabieler te maken. Ze zijn veel te vaak weggevallen na een goede wedstrijd. Ze hebben het veel te moeilijk om in kleine ruimtes kansen te creëren tegen ploegen die niet allemaal de bus parkeren.

Dat blijf ik verbazingwekkend vinden, gezien hoe ze vandaag (zondag na Feyenoord-AZ, red.) kunnen spelen. Neem Vilhena: geweldig en Berghuis was op sommige momenten echt goed. Daar zit veel meer in voor mijn gevoel."

Bekijk hierboven de gesprekken met AD-journalist Mikos Gouka, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en Bart Vlietstra van De Volkskrant.

Daar zijn ook twee audiofragmenten te vinden. Mario Been, Pierre van Hooijdonk en Dennis van Eersel gaan daar ook in op de situatie bij Feyenoord.