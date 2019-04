11-jarige Charlie vanuit Sri Lanka: 'We zagen de kerk helemaal in stukken'

"Het is een gespannen situatie. Je mag niet de straat op tot morgenochtend 06:00 uur. Winkels zijn gesloten, er is bewaking bij de hotels en bij moslimplaatsen. Er wordt gevreesd voor wraakacties." Dat zegt David Bijker, geboren en getogen in Rotterdam. Voor filmopnames is hij op Sri Lanka. Ook zijn familie, onder wie zoontje Charlie, is er.

Op het eiland zijn zondag acht explosies geweest. Daarbij zijn meer dan tweehonderd doden gevallen. Zeker 450 mensen raakten gewond. Onder de doden is minimaal één Nederlander, een vrouw van 54 die niet in Nederland woonde. .



Davids gezin was net in Sri Lanka aangekomen voor de paasvakantie toen de bommen een voor een afgingen. David zat op dat moment in het zuiden van Sri Lanka voor zijn werk. "Wij kwamen van het vliegveld van Colombo", zegt zoon Charlie (11). "We dachten dat er iets kleins wat gebeurd. Maar toen reden we uit de stad en zagen we de kerk in Negombo helemaal in stukken. Er was allemaal rook en glas. Het was naar om naar te kijken."

Charlie omschrijft een vrouw die hij in de lobby van het hotel tegenkwam. "Ze kreeg een telefoontje dat haar twee vriendinnen dood waren gegaan. Toen begrepen we pas dat het heel erg was. Ik durf nu ook niet zo goed in de lobby te zijn, ik durf er alleen maar doorheen te rennen."

Aangeslagen

Volgens David is zijn zoon flink geschrokken. "Toen ik naar ze toe kwam, was hij erg aangeslagen en moest hij huilen. Ze reden langs een van de kerken waar een aanslag was gepleegd."

De schok onder de mensen op het eiland is groot, vertelt David. "Maar er is gevraagd aan het personeel om de toeristen vooral niks te maken merken. Veel toeristen zien het wel binnenkomen, maar het gaat ook gewoon door. Ik heb vooral veel te maken met de tachtig mensen met wie ik hier samenwerk. De sfeer is aangeslagen en erg verdrietig."

Speculaties

Wie achter de aanslagen zit, is nog niet duidelijk. "Er wordt veel gespeculeerd. Dat gaat van drugskartels, tot regeringspartijen die volgende maand verkiezingen hebben, tot leden van IS", vertelt hij. David is totaal verrast dat katholieke kerken het doelwit waren. "Er zijn hier geen problemen met katholieken. Het is mij volledig onduidelijk waardoor het komt."

De explosies zijn voor hem geen reden om Sri Lanka te verlaten. "Ik gun het die daders niet om nu naar huis te gaan. Het is verschrikkelijk voor het land. Sri Lanka was eindelijk weer aan het opkrabbelen, na een moeilijke periode van een burgeroorlog."

"Je ziet dat de mensen hier de afgelopen jaren hun best hebben gedaan om het land tot een fijne bestemming te maken, zowel voor werk als voor vrije tijd", gaat hij verder. "Ik gun het de mensen niet die deze klotezooi hebben veroorzaakt, dat ik hier weg ga omdat ze dit weer kapot willen maken."