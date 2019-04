Neptunus verliest van concurrent L&D Amsterdam

Neptunus en LΔkwamen in de eerste drie innings niet over de thuisplaat. De nummer één en twee van Nederland hielden elkaar in evenwicht tot de vierde inning.

Daarin nam LΔeen voorsprong, die zij in de volgende innings niet meer weggaven.

De voorsprong van vier punten ten opzichte van LΔAmsterdam wordt door de nederlaag gehalveerd.