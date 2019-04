Parallelbaan A16 dicht na ongeluk

De parallelbaan van de A16 richting Breda is ter hoogte van de Van Brienenoordbrug zondagmiddag afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd waar een motorrijder bij betrokken zou zijn, meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde iets na 17:00 uur vlak voor de brug. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Een traumahelikopter is geland naast de snelweg.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de weg weer open kan. Verkeer richting het zuiden kan omrijden via de hoofdrijbaan.