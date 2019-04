Nick van der Lijke valt heel de dag aan tijdens Amstel Gold Race: 'Hoopte toch verder te komen'

Nick van der Lijke heeft zich laten zien tijdens de Amstel Gold Race. De jonge renner, die woonachtig is in Rotterdam, ging de gehele dag in de aanval, maar had uiteindelijk wel op meer gehoopt.

"Ik had wel goede benen", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Ik hoopte toch zeker wel op de Eyserbosweg te komen. Want dan kom je wel een heel eind. Nu werden we op de Kruisweg weer teruggepakt. Dan wordt het een lastig verhaal om nog een mooie finale te kunnen rijden.

Al met al was het wel een mooie dag. Het was speciaal om in Nederlands grootste koers vooruit te rijden. Vooral persoonlijk gaf dat wel heel veel moraal."

De Schiedamse renner Jos van Emden genoot van de Amstel Gold Race, maar was na afloop wel teleurgesteld. "Ik moest Wout (van Aert, red.) door het land gidsen en hem afzetten aan de voet van de Kruisberg. Dat is niet gelukt, ik ben er niet achter waarom het niet gelukt is, want ik voelde me goed. Maar ze reden écht heel hard.

Ik denk dat ik bij de drie zwaarste renners zit en dan breekt je dat opeens op. Maar ondanks dat, zag ik het niet aankomen. We draaien de Cauberg voor de tweede keer op en ik blokkeer ineens en kon niet meer mee."

Bekijk hierboven de gesprekken met Nick van der Lijke en Jos van Emden.