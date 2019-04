Ook nu is het al gauw te warm voor een hond in de auto

In Ouddorp hebben agenten zondag een hond uit een geparkeerde auto gered. Het beest dreigde oververhit te raken in het afgesloten en daardoor snikhete voertuig.

"In dit soort gevallen gaat de ruit eruit! Schadepost voor de eigenaar van de hond", meldt een betrokken agent van het team Haringvliet. De diender waarschuwt maar weer eens dat in een auto die op een gemiddelde zomerse dag in de zon geparkeerd staat, de temperatuur snel kan oplopen naar 80 graden. Een hond 'eventjes' in een afgesloten auto laten zitten kan daarom niet.

In dit geval dacht de eigenaar dat hij zijn auto in de schaduw geparkeerd had. Maar kennelijk had hij zich misrekend. "Een hond kan niet zweten en komt al snel in levensgevaar als de temperatuur in de auto oploopt. En in acute gevallen, zoals een dier dat stervende is, gaat de ruit eruit."

De agent roept mensen op aan de bel trekken als ze met warm weer een auto met een hond aantreffen die afwijkend gedrag vertoond of andere tekenen van oververhitting vertoond.

Dit paasweekeinde werden meer honden uit snikhete auto's bevrijd. De politie waarschuwt via Twitter.