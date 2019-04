Eilandbewoners opgelet! Altijd al willen rondrijden met een tekst in het dialect van Goeree-Overflakkee? Dat kan, het Streekmuseum Goeree-Overflakkee verkoopt nu kentekenstickers met teksten in dialect.

Er zijn zes teksten, waaronder: 'Joe heit un garrel in je wiel' (Je hebt een slag in je wiel), 'Kelluf waegentje eey' (Mooie auto, he?) of 'Joe bint te korte bie' (Je bent te dichtbij).

De nummerbordstickers zijn verzonnen door het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Daarmee willen ze uitstralen trots te zijn op hun dialect, dat cultureel erfgoed is.

Eerder kwam het museum al met onderzetters met teksten in het dialect van Goeree-Overflakkee. Die verkopen zo goed, dat er nu ook nummerbordstickers zijn gemaakt.

De uitdrukkingen op de stickers zijn in het dialect van Goeree-Overflakkee, met uitzondering van de tekst 'Ik kom van Goeree-Overflakkee'.

"Alle inwoners van het eiland Goeree-Overflakkee kunnen trots zijn op dit mooie eiland", schrijft een bestuurslid van het museum over deze uitzondering in een verklaring.

De nummerbordstickers zijn te koop in de museumwinkel van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk en kosten vier euro per stuk. Met het geld wil het museum nieuwe projecten op poten zetten.