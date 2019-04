Paaseieren zoeken op Radio Rijnmond en in de app

Door de hele regio zijn eieren verstopt en jij kunt ze zoeken en maakt daarmee ook gelijk kans op prachtige prijzen, waaronder luxe keukenapparatuur en een verblijf in Bretagne.

Wat je daarvoor moet doen is simpel: Volg de hints tussen 09:00 uur en 13:00 uur via Radio Rijnmond, vind het ei en volg de instructies die in het ei staan. Wil je een extra kans? Download dan ook de Rijnmond-app, want daar geven we extra hints weg.

Tussen 13:00 uur en 14:00 uur worden de prijzen uitgereikt aan de vinders van de eieren!

Succes!