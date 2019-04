Opnieuw stankoverlast in regio door paasvuren

Paasvuren en een heidebrand in Duitsland zorgen maandagochtend opnieuw voor stankoverlast in delen van de regio Rijnmond. Zondag stonk het ook al, toen kwamen er bijna 100 klachten binnen bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

Maandagochtend wordt er sinds 04:00 uur weer geklaagd over stank bij de milieudienst. Daar zijn Tweede Paasdag 24 klachten binnen gekomen over de nare geur.

De milieudienst verwacht dat de overlast aan het begin van de middag voorbij is. "De weersomstandigheden lijken rond lunchtijd te verbeteren, waarna we verwachten dat de geur makkelijker wegtrekt."

De brandlucht komt deze kant op door een oostenwind. Ook is er volgens het KNMI een zogeheten inversielaag in de lucht. Door deze laag kan de lucht niet makkelijk weg en blijft de lucht hangen. Het kan in onze regio ruiken als een soort verbrand plastic.

Eerder dit weekend meldde de milieudienst al dat er mogelijk stankoverlast kon komen door de traditionele paasvuren die in het oosten van Nederland en in Duitsland ontstoken worden.

Ook elders in het land worden de vuren geroken. Er wordt bij de Milieudienst Rijnmond over de stank geklaagd door mensen van binnen en buiten de regio.

DCMR kan er verder niet veel aan doen: de meldingen doorgeven kan wel, maar meer dan deze doorspelen aan de betrokken overheidsdiensten is niet mogelijk.