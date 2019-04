Busje Bloemen fleurt de Rotterdamse straten op

Een traditioneel winkelpand zien ze niet zitten, dus is het een rijdende zaak geworden: Busje Bloemen. Kim en Monique maken hun boeketten bij jou voor de deur. Ze rijden in een busje door heel Rotterdam.

De zakenpartners leerden elkaar kennen op de opleiding Bloemsierkunst en het klikte direct. "We hebben dezelfde humor en smaak qua bloemen. En we zagen een normale winkel niet zitten. Het is dus deze bus geworden. En wat een vrijheid geeft het ons!", vertelt een enthousiaste Monique.

Kim en Monique schikken hun veldboeketten in de bus. "Meestal appen de klanten hun bestelling of ze zetten gewoon hun vaas voor de deur. Maar ze weten vaak wanneer we er zijn dus dan komen ze ook gewoon even kletsen", legt Kim uit.

De jarige Suze komt de dames van Busje Bloemen zelfs taart brengen om haar verjaardag te vieren. "Maar we moeten natuurlijk niet teveel snoepen want dan passen we niet meer naaste elkaar in onze bus", grapt Monique.