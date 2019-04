Cor Pot in FC Rijnmond

Cor Pot is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Hij schuift aan bij presentator Bart Nolles, chef sport Ruud van Os en verslaggever Dennis van Eersel en buigt zich met hen over alle ontwikkelingen bij Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht.

Natuurlijk gaat het aan de desk over de 2-1 overwinning van Feyenoord op AZ, waardoor de derde plaats in de competitie vrijwel zeker zeker is gesteld voor de Rotterdammers. Ook het 1-1 gelijkspel van Excelsior, dat verwikkeld is in de strijd tegen degradatie, tegen Willem II komt uiteraard aan bod.

FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. De show is ook live te zien op Facebook en deze website.