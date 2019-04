Biseswar kampioen van Griekenland met PAOK

Diego Biseswar in zijn Feyenoordtijd

Diego Biseswar is met zijn club PAOK kampioen van Griekenland geworden. Het is de eerste landstitel in 34 jaar voor de club uit Thessaloniki. Het kampioenschap werd behaald met een 5-0 zege op degradant Levadiakos.

Oud-Feyenoorder Biseswar had ook een aandeel in de overwinning. In de achtste minuut benutte de 31-jarige aanvaller een strafschop, die de 2-0 betekende.

PAOK haalde ongeslagen de landstitel binnen. De club van Biseswar is de eerste ploeg van buiten Athene die kampioen van Griekenland is geworden sinds Larissa in 1988.