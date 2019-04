'Kom niet naar de Molens in Kinderdijk'

Op Eerste Paasdag was het ook al heel druk in Kinderdijk. Daarom werd halverwege de dag de kaartverkoop stil gelegd. De stichting raadt aan om een andere moment uit te kiezen om de negentien molens in de Alblasserwaard te komen bezoeken.

Jaarlijks komen er zo'n 600 duizend toeristen op de molens af. Dat zorgt voor overlast bij omwonenden. Zo is vlakbij huis parkeren voor Kinderdijkers bijna niet te doen. De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam onderzoeken of vervoer over water daar de oplossing voor kan zijn.