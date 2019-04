Schiedammers bouwen kraan zo hoog als Eiffeltoren

Het Schiedamse maritieme bedrijf Huisman Equipment bouwt een kraan zo hoog als de Eiffeltoren. Die komt te staan op een schip dat windmolens met een lengte van 270 meter op zee kan plaatsen. Zulke grote windmolens zijn nog nooit eerder in het water neerzetten.

De kraan krijgt een hijsvermogen van drieduizend ton. Het gaat om een zogenaamde ‘leg encircling crane’, die speciaal voor jack-up schepen wordt gebouwd.

Een jack-up schip heeft een aantal poten (jackets) die op de zeebodem staan. Daarmee kan het schip zichzelf boven de waterspiegel uit tillen. Om een van de vier poten wordt een deel van de kraan gebouwd, daarmee wordt ruimte op het dek bespaard.

Of dat nodig is, is maar de vraag. Het schip krijgt een oppervlakte van 7 duizend vierkante meter, zeg maar zo groot als een voetbalveld.

Het schip met kraan moet in 2022 in de vaart komen en kan windmolens plaatsen met wieken van 120 meter lang. Daarmee zou het geschikt zijn om de nieuwste windmolens op zee te plaatsen.