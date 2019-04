Hulphond Bam Bam van oorlogsveteraan gevonden

Hulphond Bam Bam is weer in Numansdorp. Op Eerste Paasdag kwam het verlossende telefoontje dat het dier was gevonden in de omgeving van Brielle.

De hond was sinds begin april kwijt. Twee dames zagen Bam Bam zondag gedesoriënteerd rondlopen en hebben hem gevangen.

De hond is van een oorlogsveteraan met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Het dier is verdwenen toen zijn baasje een poos niet thuis was.

Bam Bam bleef achter op de boot. Toen familie dit hoorde en voor de hond kwam zorgen, bleek volgens hen dat er was ingebroken en dat de viervoeter weg was.

Dit wordt volgens hen bevestigd door de dierenarts, die Bam Bam -nadat hij was gevonden- heeft nagekeken. De hond is tijdens zijn afwezigheid wel wat magerder geworden, maar verder in orde. "Duidelijk is dat hij niet heeft gezworven, maar vermoedelijk door alle aandacht daar gisteren is achtergelaten", valt op een speciale Facebookpagina over Bam Bam te lezen.

De eigenaar woont op een woonboot in de Veerhaven in Numansdorp. Vorige week werd bekend dat hij voorlopig in de cel zit, omdat zijn voorarrest voor verboden wapenbezit verlengd is.

De man zou na zijn aanhouding ziek zijn geworden en in een ziekenhuis zijn opgenomen.