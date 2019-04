Voetbalvereniging NSVV werkt aan 'zwarte lijst' voor 'luie spelers'

Voorzitter Arie Kruithof van NSVV is het zat dat spelers niet komen opdagen voor de wedstrijden

Een opvallend nieuwtje uit Numansdorp: voetbalvereniging NSVV is bezig met het samenstellen van een 'zwarte lijst'. Het is niet zomaar een lijst, want het gaat om een lijst van ongemotiveerde -ofwel luie- spelers, die niet meer welkom zijn op de club.